В 2017 году обещают решить проблему водоснабжения поселков Шахт

Крепкие морозы, сковавшие Дон, немного облегчили положение жителей поселка ХБК в Шахтах. Несколько дней можно уверенно ступать на землю не промочив ноги, но оттепель вернёт проблемы на места. Терпят неудобства почти 200 человек. И это не единственная проблема города.

Министр донского ЖКХ приехал к жителям поселка ХБК в Шахтах — проинспектировать ход работ по стабилизации водоснабжения. Правда, вместо жалоб на слабый напор, чиновники услышали историю о том, как непросто выйти из дома, не промочив ног.

Город Шахты, улица Текстильная, 51. Здесь детская площадка во дворе превратилась в настоящий каток. Порывами водопровода здесь все заливает водой. Как говорят жильцы, заливает не только детскую площадку, но ещё и дорожку в школу. Последний раз потоп случился неделю назад. Залило подвал. Коммунальщики обещают поменять старую трубу под детской площадкой до конца года.

«90-квартирный дом — 200 человек жителей терпят неудобства и еще будут терпеть целый год. Будет ещё заливать наш подвал технический, где все коммуникации инженерные, и будет такое до конца года», — говорят местные жители.

Старые трубы в поселке периодически не выдерживают давления. Воду отключают на время ремонта. Городские власти признают — на улице Текстильной есть проблема, и её будут решать.

«По данному дому мы все сделаем. Сказать, что воды нет, нельзя. Люди говорят, что есть порыв, это другой вопрос — вопрос благоустройства. В этом году мы трубу поменяем точно», — говорит исполняющий обязанности главы администрации города Шахты Анатолий Глушко.

Сейчас на нескольких участках в Шахтах уже прокладывают водопровод. Ещё работы ведутся в поселках ХБК, Аютинский, Таловый.

«Это решить проблему водоснабжения Шахт полностью, конечно, не сможет. У нас долго сооружения водоснабжения Шахт находились в конкурсном производстве и выделять средства за счет бюджета не представлялось возможным. В 15 году были переданы в собственность муниципальную все сети, и в 16 году перечислен первый транш», — говорит министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер.

Поэтому менять водопровод в Шахтах будут в течение всего года. До конца февраля проложат больше двух километров. А потом еще полтора километра сетей. Стоимость работ — 11 млн. рублей. В итоге получится нормализовать водоснабжение не только для 50 тысяч жителей поселков ХБК, Аютинский и Таловый, но и для целого ряда социальных объектов: пяти детских садов, двух школ и больницы.