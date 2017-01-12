В администрации Советского района объяснили, почему спилены живые деревья

Сегодня внимание жителей донской столицы привлекли работы по благоустройству Советского района. Рабочие спилили около десятка живых деревьев. Почему уничтожают легкие города, причем происходит это в год, объявленный в стране Годом экологии, объяснили в администрации Советского района.

«В осенни период было проведено обследование зеленых насаждений. Деревья, которые имеют 100-процентное усыхание, были включены в акт обследования. В данный момент проводятся плановые работы по удалению этих сухих деревьев», — пояснил директор управления благоустройства Советского района Ростова-на-Дону Георгий Тытыш.