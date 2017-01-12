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ОБЩЕСТВО

В администрации Советского района объяснили, почему спилены живые деревья

17:47 Четверг, 12.01.2017

Сегодня внимание жителей донской столицы привлекли работы по благоустройству Советского района. Рабочие спилили около десятка живых деревьев. Почему уничтожают легкие города, причем происходит это в год, объявленный в стране Годом экологии, объяснили в администрации Советского района.

«В осенни период было проведено обследование зеленых насаждений. Деревья, которые имеют 100-процентное усыхание, были включены в акт обследования. В данный момент проводятся плановые работы по удалению этих сухих деревьев», — пояснил директор управления благоустройства Советского района Ростова-на-Дону Георгий Тытыш.

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Местный 12.01.2017

Враньё! Только два из всех спиленных были сухими, остальные живые.