В аэропорту «Платов» начали устанавливать стойки регистрации

В аэропорту «Платов» начали монтаж стоек регистрации и багажа. Всего в зоне пассажирского терминала установят 33 стойки, одна из которых будет предназначена для сдачи негабаритного груза. Об этом сообщили в департаменте стратегических коммуникаций УК «Аэропорты регионов».

«Отличительной особенностью обслуживания в новом терминале станет регистрация пассажиров эконом- и бизнес-класса, а также их багажа на внутрироссийские и международные направления в едином секторе. Отдельно добавим, что все стойки подходят по высоте для обслуживания пассажиров, передвигающихся на инвалидных креслах. Это сделает коммуникацию между маломобильным пассажиром и агентом простой и приятной», — рассказал исполнительный директор ПАО «Ростоваэроинвест» Сергей Краснов

Технологические стойки выполнены московской компанией «Самкор» по индивидуальному дизайну из износостойких и экологически безопасных материалов.