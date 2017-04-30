В Аксайском районе провели генеральную репетицию салюта на День Победы

Тренировку начали с одиночных выстрелов, затем перешли на залпы. Таким образом, орудия проверяли на работоспособность, а работу расчетов на слаженность. Добавлю, у торжественной стрельбы на 9 мая будет свой темп. 30 залпов с перерывом в 30 секунд. Насладиться полнотой красок фейерверка на репетиции, конечно, не удалось. Поэтому ростовчан и гостей города ждут непосредственно на торжество — салют начнется традиционно в десять часов вечера и продлится 14 минут 30 секунд.