Лента новостей

ОБЩЕСТВО

В Аксайском районе провели генеральную репетицию салюта на День Победы

16:53 Воскресенье, 30.04.2017

Тренировку начали с одиночных выстрелов, затем перешли на залпы. Таким образом, орудия проверяли на работоспособность, а работу расчетов на слаженность. Добавлю, у торжественной стрельбы на 9 мая будет свой темп. 30 залпов с перерывом в 30 секунд. Насладиться полнотой красок фейерверка на репетиции, конечно, не удалось. Поэтому ростовчан и гостей города ждут непосредственно на торжество — салют начнется традиционно в десять часов вечера и продлится 14 минут 30 секунд.

Еще темы рубрики

30 апреля 2017
В Аксайском районе провели генеральную репетицию салюта на День Победы
30 апреля 2017
На Дону отметили День охраны труда
30 апреля 2017
Вынесен приговор по громкому делу строительного концерна «Вант»
step_6
30 апреля 2017
Фестиваль ‘Воспетая степь’ в Ростовской области. ФОТОРЕПОРТАЖ

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.