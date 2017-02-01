В Аксайском районе снят карантин по бешенству

Как сообщает пресс-центр областной станции по борьбе с болезнями животных, в начале декабря к ветспециалистам обратился житель хутора Верхнеподпольный, которого укусила полевая мышь.

В результате лабораторных исследований было установлено, что грызун болел бешенством. В связи с этим в хуторе установили двухмесячный ветеринарный карантин. В настоящее время в очаге заболевания проведен полный комплекс санитарных мероприятий.