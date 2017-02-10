В Азове открылась выставка истории зерна

10-тысячелетняя история одного из самых главных продуктов в рационе человека — зерна — представлена в Азове. Там открылась выставка истории золотого продукта.

В преддверии масленичной недели в Азовском музее-заповеднике открылась новая выставка, посвященная 10-тысячелетней истории одного из самых главных продуктов в рационе человека — зерна.

Выставка знакомит нас с историей древнейшего мукомольного промысла. Представлен здесь средневековый инструментарий: жернова, зернотерки. Жемчужина коллекций — древний тандыр, в котором выпекались лепёшки. Он полностью аутентичный, только немного отреставрирован и восстановлен. Его нашли при раскопках древнего золотоордынского города Азак на месте нынешнего Азова. Вообще каждый предмет в коллекции по-своему интересен и уникален.

«На выставке представлено более 80-ти экспонатов. Представлена наша этнографическая и археологическая коллекция. Многие предметы экспонируются впервые», — рассказывает заведующая научно-методическим отделом Азовского музея-заповедника Ирина Афанасьева.

Для того, чтобы полностью проникнуться этой атмосферой, нужно побывать здесь лично. Масленица, естественно — центральная часть всей экспозиции и выставки в целом. Блинное искусство — отдельная тема, которой уделяется достаточно много внимания.

Дело в том, что доступ к выставке уже открыт, идут экскурсии. Первые посетители — дети, им рассказывают не только о том, как эксперименты с водой и мукой привели к появлению этого продукта, но и о сакральном смысле и значении каждого дня масленичной недели. Все это выполняется в увлекательной игровой форме, так что здесь будет интересно не только взрослым, которые смогут обогатить свой богаж знаний, но и маленьким детям.