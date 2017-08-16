В Азове планируют построить школу на 1200 мест
В Азове может появиться новая школа, сообщает сайт местной администрации. Учебное заведение планируют построить в Красногоровской балке. Оно будет рассчитано на 1200 мест. Сейчас город должен подготовить проектно-сметную документацию.
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