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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Азове спасли школьников, которые вышли на тонкий лёд

17:53 Вторник, 27.12.2016

Несколько часов назад группа школьников вышла на тонкий лёд в районе подвесного моста города Азова. Их вовремя заметил патруль областной поисково-спасательной службы и вывел на берег. Это уже не первый случай за неделю. В воскресенье с этого же места были эвакуированы рыбаки. Спасатели предупреждают, что сейчас по всей Ростовской области лёд непрочный и выходить на водоёмы опасно.

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