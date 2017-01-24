В азовской колонии осужденные матери будут жить со своими детьми

Сегодня в азовской женской колонии №18 открыли отделение для совместного проживания осужденных женщин с детьми. Пока постояльцев только двое. Всего же здание рассчитано на восемь матерей с малышами до трех лет. По словам представителей областной ГУФСИН, в новом помещении есть все необходимое — просторные комнаты, инвентарные кладовые, детская ванная и комната для приема пищи. Сейчас в уголовно-исполнительной системе Южного Федерального округа это единственное подобное отделение.

«В сознании людей что-то меняется в лучшую сторону. В течение двух-трех лет мы не отдали ни одного ребенка в детский дом, отдаем в семьи. А это отделение создано именно для круглосуточного нахождения ребенка вместе с мамой. Тот положительный опыт, который уже проходит, и есть уже результаты, те мамочки, которые совместно с детьми находятся — в других регионах — в корне изменили свое поведение в лучшую сторону, выполняют все правила внутреннего распорядка, который существует для исправительного учреждения», — говорит начальник ГУФСИН России по Ростовской области Сергей Смирнов.