В Азовском районе откроют мемориальную доску казакам-героям
Мемориальную доску казакам-героям сегодня откроют в хуторе Бирючий Азовского района. Именно оттуда началось движение казаков к станице Кущевской, где в Великую Отечественную войну произошло одно из ключевых сражений битвы за Кавказ. Мероприятие приурочено к 75-летию сражения.
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