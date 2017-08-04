В Азовском районе откроют мемориальную доску казакам-героям

Мемориальную доску казакам-героям сегодня откроют в хуторе Бирючий Азовского района. Именно оттуда началось движение казаков к станице Кущевской, где в Великую Отечественную войну произошло одно из ключевых сражений битвы за Кавказ. Мероприятие приурочено к 75-летию сражения.