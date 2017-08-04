В Батайске планируют расширить программу «Доступная среда»

Городские власти Батайска намерены расширить программу «Доступная среда». В ближайшее время для инвалидов обещают приспособить остановки общественного транспорта. На десяти объектах работы должны выполнить до конца года. Всего в Батайске живет 6 тысяч человек с инвалидностью, около 200 из них — это дети.

Наталья Кузьменко, заместитель главы администрации города Батайска по социальным вопросам: «Мы акцентировали внимание на доступности внутри города. Чтобы появились специальные светофоры и переходы. Это у нас есть в планах».

Сейчас в Батайске программой «Доступная среда» охвачено 75 процентов социальных объектов. Кроме установки пандусов, также расширяют проходы, меняют освещение и напольное покрытие. В библиотеках появились издания для слабовидящих и аудиокниги. А в школах и детских садах педагоги внедряют новые методы работы с особенными детьми. Например, в детском саду «Лебёдушка» есть специальная группа компенсирующей направленности. Каждый год один или два человека из нее успешно адаптируются в обычных школах.