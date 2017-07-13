В Батайске крупным должникам из нелегальных построек отключат воду

14 июля специалисты АО «Ростовводоканал» проведут отключение нелегально построенных цыганских бараков в Западном микрорайоне Батайска. На месте будет работать спецтехника и линейная бригада предприятия.

На крайние меры «Водоканал» идет после неоднократных предупреждений потребителей. В незаконно застроенном поселке проживают около 20 должников, которые годами не платят за воду. Долги некоторых составляют от 20 до 70 тысяч рублей. При этом общая сумма долга жителей частного сектора в Батайске составляет 23 миллиона 103 тысячи рублей.