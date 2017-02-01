В Батайске предприятие ‘Резметкон’ сократит 190 работников

Предприятие ОАО «Резметкон» признано банкротом, в связи с этим на предприятии ожидается сокращение 190 работников, среди которых 173 жителей Батайска. Об этом сообщает пресс-служба регионального Центра занятости.

В числе подлежащих сокращению работников граждане пенсионного возраста — 54 человека, имеющие рабочие профессии — 122 человека, лица предпенсионного возраста — четыре человека, 13 людей с ограниченными возможностями здоровья.

Высвобождению подлежат следующие специалисты: инженеры, менеджеры, контролеры, крановщики, наладчики, плотники, слесари по сборке, слесари-ремонтники стропальщики, электромонтеры, электрогазосварщики.