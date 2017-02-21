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ОБЩЕСТВО

В Батайске строят реабилитационный центр для наркозависимых

15:18 Вторник, 21.02.2017

Шанс на исправление ещё 70-ти наркозависимых подарит «Ростов без наркотиков». Сегодня организация получила надежду на возобновление строительства большого дома, в котором давно нуждается центр. Там смогут проживать и работать те, кто решил начать жизнь с чистого листа.

Красивое белое двухэтажное здание — таким, скорее всего, будет батайский социально-реабилитационный центр для зависимых от наркотиков и алкоголя. Начало строительству было положено несколько лет назад. Заложили фундамент. Спонсором выступила крупная транспортно-логистическая компания. Потом случилась трагедия — в прошлом году директор фирмы погиб в автомобильной аварии, но его дело было решено довести до конца.

«Мы приняли решении об участии в дальнейшем строительстве центра. Мы продолжим дело нашего гендиректора, и реабилитационный центр в Батайске будет достроен. На данный момент проводится расчёт объёмов строительства, актуализируется план-график и, думаю, в ближайшее время строительство будет возобновлено», — комментирует руководитель PR-службы транспортно-логистической компании «ПЭК» Анна Ишмуратова.

«Изначально в проекте был представлен вариант с полутораэтажным зданием. Сейчас проводим экспертизу на предмет того, выдержит ли существующий фундамент здание по проекту. Были небольшие отклонения в ходе строительства, сейчас мы пытаемся выяснить, насколько проект остаётся актуален», — рассказывает главный архитектор строительной компании «Ключ» Геннадий Кузьменко.

Планируется, что проходить реабилитацию в социальном центре общественной организации «Ростов без наркотиков» одновременно смогут не менее 70-ти человек. Здесь говорят, что желающих начать новую жизнь без пагубных привычек много, но пока без соответствующего помещения возможности помочь всем у организации нет.

«У нас дома арендованные, они не вмещали всех, кто к нам приходил за помощью. Возникла необходимость в постройке большого центра, в котором люди могли бы проходить реабилитацию и получать какие-то трудовые навыки», — поясняет руководитель общественной организации «Ростов без наркотиков» Станислав Горяинов.

Трудиться будут здесь же, это неотъемлемая часть выздоровления. В Батайске у «Ростова без наркотиков» большое хозяйство: кролики, козы, овцы, гуси, куры. Весной и летом огород. Свежей натуральной продукцией кормят нуждающихся и питаются сами.

Постоянно на территории без вредных привычек сейчас проживают три человека. Сначала ютились в железнодорожном вагоне, потом своими руками построили себе дом. Алексей — уроженец Ставрополья — признаётся, что раньше пил почти ежедневно. Из-за пагубного пристрастия потерял всё, что у него было и решил начать с чистого листа.

«В монастырь собирался уходить, но потом узнал про этот реабилитационный центр с православным уклоном. Очень хотел измениться, поэтому не было никаких трудностей. Мы очень много читали, учили молитвы, занимались спортом. Мне это очень нравилось», — признается Алексей.

Зависимость у этих людей уже в прошлом. Сейчас они сами хотят помогать другим. В «Ростове без наркотиков» говорят, что, когда реабилитационный центр построят, дарить людям шанс на новую жизнь станет гораздо проще.

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