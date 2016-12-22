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ОБЩЕСТВО

В ближайшие дни на Дону сохранится морозная погода

15:24 Четверг, 22.12.2016

Завтра и выходные в Ростовской области сохранится морозная погода. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре. По прогнозам синоптиков, в пятницу днём температура воздуха в Ростове составит 4-7 градусов со знаком минус. Ночью возможно похолодание до минус 9-ти. В субботу и воскресенье в некоторых районах Дона пойдет снег.

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