В ближайшие дни на Дону сохранится морозная погода
Завтра и выходные в Ростовской области сохранится морозная погода. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре. По прогнозам синоптиков, в пятницу днём температура воздуха в Ростове составит 4-7 градусов со знаком минус. Ночью возможно похолодание до минус 9-ти. В субботу и воскресенье в некоторых районах Дона пойдет снег.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.