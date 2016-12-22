В ближайшие дни на Дону сохранится морозная погода

Завтра и выходные в Ростовской области сохранится морозная погода. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре. По прогнозам синоптиков, в пятницу днём температура воздуха в Ростове составит 4-7 градусов со знаком минус. Ночью возможно похолодание до минус 9-ти. В субботу и воскресенье в некоторых районах Дона пойдет снег.