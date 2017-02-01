В Черном море стартовали учения НАТО с участием военных сил восьми стран

Военно-морские силы восьми стран примут участие в учениях НАТО «Щит моря» (Sea Shield), которые пройдут с 1 по 10 февраля в восточной части акватории Черного моря на площади в 80 тысяч квадратных километров. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-АВН».

Так, по данным издания, военные отработают методы отражения воздушных, подводных и наземных атак. Будут задействованы 2,8 тысяч военнослужащих из Болгарии, Канады, Греции, Румынии, Испании, США, Турции и Украины, 16 надводных кораблей, одна подводная лодка и десять самолетов.