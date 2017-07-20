В честь профессионального праздника наградили лучших пожарных Дона

Профессиональный праздник сегодня отмечают сразу две структуры. 125 лет назад было основано Всероссийское добровольное пожарное общество, а 90 — Госпожнадзор МЧС России. В эти минуты в Ростове чествуют ветеранов этих организаций, их поздравляют первые лица региона. 50 отличившихся сотрудников получили награды. Всего в донском регионе около 9 тысяч добровольных борцов с огнем, 172 человека работают в составе Госпожнадзора.

«За это время много, чего поменялось — и в структуре, и в количественных показателях. Но главное, что не поменялось отношение людей к своей работе. Это те люди, которые незаметно делают главную задачу — оберегают на этапе профилактики людей от возможных природных катаклизмов и различных пожаров», — говорит начальник Главного управления МЧС России по Ростовской области Валерий Синьков.

«Нужно сказать спасибо всем, кто сейчас работает, тем, кто работал предыдущие годы. Этих людей объединяет обеспечение безопасности», — говорит заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артёмов.