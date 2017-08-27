В День города центр Ростова почти на сутки станет пешеходным

16 сентября Ростов отметит свой 268-й день рождения. Основные праздничные мероприятия, конечно же, пройдут в центре города. Из-за большого скопления гуляющих главные улицы южной столицы на время станут пешеходными.

Как уточняют в департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города, движение транспортных средств будет прекращено:

- с 02:00 до 23:00 на пл. Театральная; ул. Большая Садовая на участке пр. Ворошиловский – пр. Театральный; пр. Театральный на участке ул. Социалистическая – ул. М. Горького; ул. Советская на участке пл. Театральная – пл. Карла Маркса.

- с 06:00 до 23:00 на ул. Береговая на участке пр. Буденновский – пр. Богатяновский спуск.