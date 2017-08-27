В День города центр Ростова почти на сутки станет пешеходным
16 сентября Ростов отметит свой 268-й день рождения. Основные праздничные мероприятия, конечно же, пройдут в центре города. Из-за большого скопления гуляющих главные улицы южной столицы на время станут пешеходными.
Как уточняют в департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города, движение транспортных средств будет прекращено:
- с 02:00 до 23:00 на пл. Театральная; ул. Большая Садовая на участке пр. Ворошиловский – пр. Театральный; пр. Театральный на участке ул. Социалистическая – ул. М. Горького; ул. Советская на участке пл. Театральная – пл. Карла Маркса.
- с 06:00 до 23:00 на ул. Береговая на участке пр. Буденновский – пр. Богатяновский спуск.
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Я представляю как будет перегружен транспортом Крепостной верх до Текучева. Это уже было в подобных случаях ограничения движения в центре. Невозможно пройти и под окнами дома машины и на газонах машины. Нельзя расширить ограничения до Текчева. Наш дом как раз со всех сторон » в машинах» и терпим неудобства, а какой же это праздник? Наш дом находится на углу Малюгиной и Крепостного. Пожалуйста примите меры