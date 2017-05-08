В День Победы в Ростове-на-Дону ограничат движение на нескольких улицах

В связи с проведением торжественных мероприятий, 9 мая в Южной столице ограничат движение по нескольким улицам. Об этом сообщает мэрия Ростова-на-Дону.

- ул. Большая Садовая на участке от пер. Братский до пр. Ворошиловский с 06:00 до 10:00;

- ул. Большая Садовая на участке от пр. Ворошиловский до пл. Театральная; пл. Театральная; ул. Советская на участке от пл. Театральная до пл. Карла Маркса; пр. Театральный на участке от ул. Красноармейская до ул. Социалистическая; ул. Максима Горького – ул. Ченцова на участке от пер. Крепостной до ул. Каяни, ул. Каяни на участке от ул. Ченцова до ул. Советская с 06:00 до 24:00;

- пл. Карла Маркса с 07:00 до 14:00;

- ул. Береговая на участке от пр. Буденновский до пр. Богатяновский спуск с 15:00 09.05.2017 г. до 00:30 10.05.2017 г.

Временно будет запрещена остановка транспортных средств по ул. Социалистическая на участке от пр. Театральный до пр. Богатяновский спуск с 06:00 до 24:00.

Кроме того, временно будет ограничено движение транспортных средств на время движения механизированной колонны по маршруту: пр. Шолохова – ул. 20-я Линия – ул. Советская – ул. Большая Садовая – пр. Ворошиловский – ул. Красноармейская – пр. Театральный – пр. Шолохов.