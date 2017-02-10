В День всех влюбленных ростовчан просят стать донорами крови
14 февраля с 8 часов 30 минут до 13 часов пройдет донорская акция. Её проведут на территории ростовской станции переливания крови, которая расположена по адресу: улица Ченцова, 71.
Организаторы — проект «Доноры Дона» — приглашают влюблённые пары и всех ростовчан поделиться частичкой тепла с теми, кто нуждается в ней больше всего — сдать кровь. А для всех пар, пришедших в этот день, будут разыгрываться приятные сюрпризы и подарки.
Медики отмечают, что особенно не хватает доноров всех резу-отрицательных групп крови и III положительной. Доноров плазмы просят заранее записываться по телефону 251-87-58. Рекомендации по подготовке к сдаче крови можно прочитать по ссылке: donordona.ru/aboutDonors
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