В Детском университете ДГТУ пройдут мероприятия, посвященные Дню науки
5 февраля с 11 часов 30 минут в Детском университете ДГТУ стартуют мероприятия, посвященные Дню российской науки. Студенты, родители и гости вуза смогут принять участие в научной викторине и посмотреть различные физические и химические опыты.
Для посетителей будут организованы интерактивные площадки:
-Лаборатория больших знаний для маленьких студентов (8 корпус, ауд. 109);
-Арт-выставка студентов Детского университета, посвященная теме «Экология донского края»;
-Выставка поэтических талантов группы Культуры речи (МаксиУМ) «Юные дарования»;
-Выставка студентов учебного курса «Робототехника»-«Танцующий робот» (8 корпус, ауд 124);
-Начальное техническое конструирование «Электродвигатель своими руками» (8 корпус, ауд. 129);
-Лего-конструирование «Дома будущего» (8 корпус, ауд 133);
-Начальное техническое конструирование «Творчество юных конструкторов» (8 корпус, ауд 130).
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