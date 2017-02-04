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ОБЩЕСТВО

В Детском университете ДГТУ пройдут мероприятия, посвященные Дню науки

9:00 Суббота, 04.02.2017

5 февраля с 11 часов 30 минут в Детском университете ДГТУ стартуют мероприятия, посвященные Дню российской науки. Студенты, родители и гости вуза смогут принять участие в научной викторине и посмотреть различные физические и химические опыты.

Для посетителей будут организованы интерактивные площадки:

-Лаборатория больших знаний для маленьких студентов (8 корпус, ауд. 109);

-Арт-выставка студентов Детского университета, посвященная теме «Экология донского края»;

-Выставка поэтических талантов группы Культуры речи (МаксиУМ) «Юные дарования»;

-Выставка студентов учебного курса «Робототехника»-«Танцующий робот» (8 корпус, ауд 124);

-Начальное техническое конструирование «Электродвигатель своими руками» (8 корпус, ауд. 129);

-Лего-конструирование «Дома будущего» (8 корпус, ауд 133);

-Начальное техническое конструирование «Творчество юных конструкторов» (8 корпус, ауд 130).

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В Детском университете ДГТУ пройдут мероприятия, посвященные Дню науки

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