В Детском университете ДГТУ пройдут мероприятия, посвященные Дню науки

5 февраля с 11 часов 30 минут в Детском университете ДГТУ стартуют мероприятия, посвященные Дню российской науки. Студенты, родители и гости вуза смогут принять участие в научной викторине и посмотреть различные физические и химические опыты.

Для посетителей будут организованы интерактивные площадки:

-Лаборатория больших знаний для маленьких студентов (8 корпус, ауд. 109);

-Арт-выставка студентов Детского университета, посвященная теме «Экология донского края»;

-Выставка поэтических талантов группы Культуры речи (МаксиУМ) «Юные дарования»;

-Выставка студентов учебного курса «Робототехника»-«Танцующий робот» (8 корпус, ауд 124);

-Начальное техническое конструирование «Электродвигатель своими руками» (8 корпус, ауд. 129);

-Лего-конструирование «Дома будущего» (8 корпус, ауд 133);

-Начальное техническое конструирование «Творчество юных конструкторов» (8 корпус, ауд 130).