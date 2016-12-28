В девяти торговых точках Ростова продавали опасную пиротехнику

Более четырех тысяч петард и фейерверков изъяли из магазинов донские полицейские. Также, по официальным данным, уже закрыто девять магазинов по продаже пиротехники. Как сообщила пресс-служба главного управления МВД по Ростовской области, у продавцов не было специальных сертификатов на товар, а у части продукции была нарушена целостность упаковки. Сейчас нарушители привлечены к административной ответственности.

«В отношении граждан, осуществлявших реализацию пиротехнической продукции с нарушениями установленных норм, составлены административные протоколы по статье 14.2. кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена». Кроме конфискации товара санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде выплаты административного штрафа», — говорит дежурный сотрудник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Ростовской области Мария Залепилова.