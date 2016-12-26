В ДГТУ торжественно открыли центр тестирования ГТО

24 декабря в легкоатлетическом манеже ДГТУ состоялось торжественное открытие центра тестирования ГТО. Около 200 школьников — учащихся 10-11 классов — смогли пройти нормативы по комплексу «Готов к труду и обороне».

Ребята продемонстрировали навыки стрельбы из электронного оружия, прыжков в длину с места, подтягивания на перекладине, понимания туловища, а также прошли испытание на гибкость.

Как сообщили в пресс-службе вуза, теперь каждый желающий сможет сдать нормативы. Для это необходимо зарегистрироваться на федеральном сайте, где участнику будет присвоен уникальный ID-номер, позволяющий выполнять нормативы ВФСК ГТО в официальном режиме. После этого следует записаться в центр тестирования ГТО в ДГТУ, позвонив по номеру +7-909-401-13-31.