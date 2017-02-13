В ДГТУ выберут добровольца года
15 февраля состоится ежегодный конкурс «Доброволец года ДГТУ». В рамках мероприятия участники представят проекты по реализации добровольческих инициатив. Как сообщили в пресс-службе вуза, этот конкурс проводят в стенах учебного заведения уже третий год подряд.
По традиции, он включает в себя два этапа: очный и заочный. Сначала конкурсанты отправляют анкету, заявку, эссе на тему «Я – человек доброй воли», а также копиями дипломов, сертификатов и благодарственных писем. Далее молодых людей приглашают на очный этап, где им нужно будет защитить их проекты перед экспертным советом.
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