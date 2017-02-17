В Донецке и Шахтах пройдут продовольственные ярмарки
18 февраля в Донецке и Шахтах пройдут крупные продовольственные ярмарки, на которых местные жители смогут приобрести продукцию от донских производителей по доступным ценам. Как сообщает сайт правительства региона, торги развернутся: в Шахтах на площади Ленина, 1, в Донецке — на переулке Осипенко, 10а.
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