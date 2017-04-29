В донских школах начнут преподавать основы здорового питания

С 1-го сентября в школах Ростовской области начнут преподавать основы здорового питания. С такой инициативой выступил донской губернатор на Всероссийском форуме продовольственной безопасности в Ростове-на-Дону. Учебный курс разработает Национальный исследовательский центр «Здоровое питание». Также, в обучении помогут Роспотребнадзор и областные организации, сообщает пресс-служба донского правительства.

«Будем работать над тем, чтобы в новом учебном году, с первого сентября, в школах начали преподавать основы здорового питания. Тема связана не только с производством. Она связана, прежде всего, со здоровьем, долголетием, активной жизнью, и это надо закладывать у мальчишек и девчонок с первого класса. И я считаю правильно, что с первого сентября это будет в Ростовской области», — прокомментировал губернатор Ростовской области Василий Голубев.