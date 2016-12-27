В донской столице почтили память погибших при крушении Ту-154

Накануне вечером в Ростове-на-Дону прошла акция в память о погибших в результате крушения лайнера над Черным морем. Десятки людей исполнили песни из репертуара Ансамбля имени Александрова, артисты которого были на борту разбившегося ТУ-154. В руках участники акции держали портреты погибших. После память тех, кто был на борту, почтили минутой молчания.

Напомним, самолет Минобороны России потерпел крушение утром 25 декабря. Он направлялся на базу Хмейним в Сирию. Всего на борту были 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых 64 артиста Ансамбля имени Александрова, в том числе и два студента Ростовской консерватории: Владимир Халимон и Дмитрий Бесчастнов.

«Конечно, это очень большая трагедия. Они летели в Сирию, чтобы подарить нашим бойцам, которые защищают Россию, праздник. Мы тоже там были год на Рождество с этой же миссией. Это непоправимая утрата, мы очень скорбим», — сказал участник акции Николай Компаниец.