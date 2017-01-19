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ОБЩЕСТВО

В донской столице появилась новая государственная ветаптека

14:31 Четверг, 19.01.2017

В начале 2017 года в Ростове-на-Дону открыли новую государственную ветеринарную аптеку. Таким образом, на сегодняшний день в регионе действует уже более 30-ти фармучреждений, сообщает сайт регионального правительства. Рядом с аптекой работает ветлечебница, поэтому владелец животного может не только приобрести лекарство по приемлемой цене, но и получить квалифицированную консультацию.

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Анна 19.01.2017

Можно указать адрес ветаптеки?