В донской столице продлена работа неотложных кабинетов поликлиник

В Ростове-на-Дону работу неотложных кабинетов поликлиник продлили до 22 часов. Как сообщает сайт администрации донской столицы, такие меры были приняты для улучшения доступности медпомощи.

Кроме того, в образовательных и медицинских учреждениях работают фильтры, введен масочный режим, усилен режим дезинфекции, приняты меры по обеспечению оказания помощи больным гриппом и ОРВИ на дому, с населением проводится санитарно-просветительская работа.