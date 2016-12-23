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ОБЩЕСТВО

В донской столице продлена работа неотложных кабинетов поликлиник

15:36 Пятница, 23.12.2016

В Ростове-на-Дону работу неотложных кабинетов поликлиник продлили до 22 часов. Как сообщает сайт администрации донской столицы, такие меры были приняты для улучшения доступности медпомощи.

Кроме того, в образовательных и медицинских учреждениях работают фильтры, введен масочный режим, усилен режим дезинфекции, приняты меры по обеспечению оказания помощи больным гриппом и ОРВИ на дому, с населением проводится санитарно-просветительская работа.

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