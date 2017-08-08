В донской столице выбрали лучшего дворника

Лучшим дворников в Ростове признан Вадим Игнатов, он работает в Советском районе города. В конкурсе, который организовала администрация города, участвовало восемь человек.

Состязания проходили в несколько этапов. Сначала жюри оценивали внешний вид участников: наличие специального костюма, закрытой обуви, фартука, перчаток и головного убора. Затем конкурсанты отвечали на теоретические вопросы и приступали к практике: убирали участки с разными типами покрытия. Победителю и призерам вручили медали и денежные награды.