В донском правительстве обсудили вопросы социального благополучия детей

В правительстве Ростовской области состоялось расширенное заседание по вопросам защиты детства. Семья, здоровье, образование — главные приоритеты.

Каждый четвёртый житель Ростовской области — ребёнок, а потому детский вопрос рассматривают на расширенном заседании регионального правительства первым. Обеспечить доступность образования для каждого — один из приоритетов. По словам донского министра образования Ларисы Балиной, особенное внимание здесь уделяется детям-инвалидам. Для них предусмотрены разные формы обучения — домашнее, дистанционное. Можно учиться в обычной школе, а можно — в специальной.

«В 2017 году и в последующие годы необходимо расширение сети коррекционных школ с учётом принципа территориальной доступности за счёт перепрофилирования уже имеющихся учреждений», — отметила министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина.

Как отметили участники заседания, благополучие ребёнка во многом зависит от его родителей. На Дону проживают более 30-ти тысяч многодетных семей, 170 тысяч малоимущих, почти 90 тысяч неполных, но особую сложность для профильных служб представляют семьи, которые находятся в социально опасном положении, им требуется помощь специалистов.

«Основной задачей социального сопровождения является сохранение кровных семей для ребёнка. При сопровождении оказывается комплексная помощь в решении медицинских, педагогических, психологических, юридических и социальных проблем», — прокомментировала министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева.

Такую поддержку детям и их родителям в Ростовской области оказывают 47 учреждений различного вида. На социальном патронаже сейчас находятся почти пять тысяч донских семей.