В донском селе Федосеевка из-за паводка введен режим ЧС
В Зеветинском районе Дона поднялся уровень воды в реке Загиста, это произошло из-за резкого потепления, таяния снега и прошедшего дождя. В селе Федосеевка введен режим ЧС. Там подтопило 40 дворов и один частный дом.
Сейчас в районе действуют спасатели. Как сообщили в донском управлении МЧС, по состоянию на 16 часов ситуация стабилизировалась и находится под контролем, информация уточняется.
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