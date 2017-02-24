В донском селе Федосеевка из-за паводка введен режим ЧС

В Зеветинском районе Дона поднялся уровень воды в реке Загиста, это произошло из-за резкого потепления, таяния снега и прошедшего дождя. В селе Федосеевка введен режим ЧС. Там подтопило 40 дворов и один частный дом.

Сейчас в районе действуют спасатели. Как сообщили в донском управлении МЧС, по состоянию на 16 часов ситуация стабилизировалась и находится под контролем, информация уточняется.