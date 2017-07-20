В донском селе Займо-Обрыв снимают фильм про каникулы президента России

Очередная съемочная группа из Москвы работает на Дону — в селе Займо-Обрыв Азовского района создают комедию «Каникулы президента». Режиссёр новой киноленты — Илья Шерстобитов. Снимает студия «Икс-соул продакшн», что переводится как «Загадочная душа». На роль президента России режиссёр выбрал сразу двух актёров.

«Вначале у нас Дмитрий Грачёв, а потом делается пластический грим и появляется Олег Васильков, который путешествует через всю страну и видит без прикрас существующую жизнь. Мне хотелось именно маршрут Москва — Ялта, потому что такой диапазон людей, локаций, пространства — у нас действительно одна из красивейших стран!», — говорит режиссёр Илья Шерстобитов (г. Москва).

А главную женскую роль — учительницы — исполняет воспитанница «Ералаша» Анна Цуканова-Котт.

«Моя героиня — невеста в душе, мечтает встретить свою любовь и замуж выйти. Но встречает Владимира, с которым едет в Крым на красной «Ладе» и по дороге с ними приключаются всякие интересные дела», — говорит актриса, исполнительница главной роли в фильме «Каникулы президента» Анна Цуканова-Котт (г. Москва).

На территории Ростовской области организацией съемок занимается Сергей Голюдов — исполнительный директор компании «Кинокластер Дон». Финальная точка съемок — Крым. Московская группа, а это более 50-ти человек — работает от рассвета до заката, чтобы рассказать историю, как президент в результате одной поездки стал ближе к народу.