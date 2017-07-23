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В Дону искупали тигрицу: ВИДЕО

11:18 Воскресенье, 23.07.2017


В Волгодонске в Дону приняла водную ванну тигрица. Видео с променадом хищницы по имени Шахи в соцсеть выложил ее дрессировщик. Он же и привел к прохладной реке свою воспитанницу. На ролике видно, как парочка, устроившись в камышах, лежит в воде. Мужчина держит большую кошку за ошейник и ласково с ней разговаривает. Тигрица спокойна и с удовольствием пьет воду.

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