В Дону искупали тигрицу: ВИДЕО



В Волгодонске в Дону приняла водную ванну тигрица. Видео с променадом хищницы по имени Шахи в соцсеть выложил ее дрессировщик. Он же и привел к прохладной реке свою воспитанницу. На ролике видно, как парочка, устроившись в камышах, лежит в воде. Мужчина держит большую кошку за ошейник и ласково с ней разговаривает. Тигрица спокойна и с удовольствием пьет воду.