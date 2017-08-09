В двух районах Дона ограничили проезд по аварийным мостам

В Октябрьском и Чертковском районах на аварийных мостах ограничили проезд транспорта. На объектах проведут капитальный ремонт, сообщает сайт донской столицы.

Так закрыт проезд на участке автодороги «Шахты — хутор Керчик-Савров» (км 8+560 – км 8+600). В связи с этим рейсовые автобусы будут высаживать пассажиров, и отрезок пути в 40 метров к пункту следующей посадки в общественный транспорт, они будут проходить пешком. Для легковушек открыта объездная дорога.

Также введено ограничение для грузовиков массой свыше 10 тонн на участке трассы «Магистраль «Дон» — поселок Чертково» (км 8+450 – км 8+570). Пассажиры рейсовых автобусов будут преодолевать 120-метровый участок пути пешком с дальнейшей пересадкой в другой автобус.