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ОБЩЕСТВО

В Егорлыкском районе отметили годовщину освобождения от фашистских захватчиков

10:23 Четверг, 26.01.2017

К очередной годовщине освобождения от гитлеровской оккупации в Егорлыкском районе реализовали социально-патриотический проект.  Воспоминания старожилов помогли разыскать госпитальные захоронения.

В будущем на их месте планируют установить памятные таблички.  В эти дни Ростовская область отмечает череду дат освобождения от немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны. Минувшим днем торжества прошли в станице Егорлыкской, а 30 января — день полного освобождения района от захватчиков.

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