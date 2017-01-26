В Егорлыкском районе отметили годовщину освобождения от фашистских захватчиков
К очередной годовщине освобождения от гитлеровской оккупации в Егорлыкском районе реализовали социально-патриотический проект. Воспоминания старожилов помогли разыскать госпитальные захоронения.
В будущем на их месте планируют установить памятные таблички. В эти дни Ростовская область отмечает череду дат освобождения от немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны. Минувшим днем торжества прошли в станице Егорлыкской, а 30 января — день полного освобождения района от захватчиков.
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