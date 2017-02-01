В феврале на Дону ожидается вторая волна гриппа и ОРВИ

Рост заболеваемости ОРВИ ждут в российских регионах. Традиционно последний месяц зимы, который сегодня вступил в свои права, отмечается вспышками гриппа. Не исключение и донской регион — медики прогнозировали увеличение количества заболевших вирусом именно в феврале. Какова же ситуация сегодня?

По данным Роспотребнадзора по Ростовской области, обстановка по острым вирусным заболеваниям в регионе сейчас достаточно спокойная. За минувшую неделю на Дону было зарегистрировано около 18 тысяч случаев ОРВИ и гриппа, что на 29 процентов ниже эпидемического порога.

«Заболеваемость ниже не только среди совокупного населения, но и в разрезе всех возрастных групп. За последнюю неделю лабораторно обследовано 69 человек, из них грипп определен у шести человек», — прокомментировала начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора России по Ростовской области Светлана Ненадская.

Специалисты говорят, если вторая волна гриппа и ОРВИ все-таки пройдет, то она будет не слишком интенсивной, потому что уровень привитого населения на Дону достаточно высок — это более 40 процентов, а в цифрах почти два миллиона человек.

Кроме того, в Ростовской области делают всё, чтобы оградить жителей региона от вирусов. Так журналисты телерадиокомпании «Дон-ТР» побывали сегодня рано утром на одном из автотранспортных предприятий Ростова. Своими глазами увидели, как обрабатывают пассажирский транспорт перед выходом на линию и пообщались с теми, кто это делает.

Обработка проводится специальным дезинфицирующим средством. Каждое транспортное средство обрабатывают в день, как минимум, два раза.

«В некоторых предприятиях это делают, когда подвижной состав въезжает на территорию предприятия, а также при плановой мойке», — рассказывает начальник отдела общественного пассажирского транспорта департамента транспорта Ростова-на-Дону Александр Лисичкин.

Вирус гриппа в воздухе живет несколько часов, а на поверхности до четырех дней, поэтому данный способ профилактики специалисты оценивают как достаточно эффективный. Проводить ежедневную сануборку в автобусах и маршрутках будут вплоть до конца эпидсезона, то есть ещё весь февраль. Хотя даже после того, как заболеваемость гриппом и ОРВИ пойдёт на спад, от такого способа обработки транспорта не откажутся, просто делать это будут уже не ежедневно, а несколько раз в неделю.