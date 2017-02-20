Генеральным директором ФК ‘Ростов’ стал Павел Лощилов
На пост генерального директора ФК «Ростов» назначен Павел Лощилов. Такое решение принял совет директоров клуба. Новый гендиректор приступит к работе с 21 февраля.
Павел Лощилов родился в 1974 году в Каменске-Шахтинском. Кандидат политических наук. Преподавал в Каменском филиале ЮРГТУ (НПИ) и Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ). Работал в Государственной Думе, был директором газеты «Каменская народная правда», баллотировался на пост мэра Каменска-Шахтинского в 2010 году. Отмечен Почетной грамотой председателя Государственной Думы за профессионализм и успешную деятельность.
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