В хуторах и селах Дона появятся новые соцобъекты

В донских хуторах и селах появятся новые соцобъекты. В этом году продолжится строительство фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, корпусов школ, спортзалов, сельских Домов культуры, библиотек. Об этом сообщает сайт областного правительства. Напомним, за семь лет действия программы в Ростовской области построено 340 фельдшерских пунктов, 14 амбулаторий и 55 спортплощадок.