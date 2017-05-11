В КСК ‘Экспресс’ встретились садоводы и любители камчатской рыбы
Цветы, рассада и саженцы со всего юга России и… свежайшая камчатская рыба. Совместить красивое и вкусное оказалось возможно. Теперь в Ростове садоводы и гурманы могут проводить время вместе.
Осенний Ростов расцвел в начале октября. Ежегодная выставка «Феерия цветов» открылась в КСК «Экспресс» в парке Вити Черевичкина.
«Почему мы выбираем такое время? Октябрь — это розы, вы можете увидеть его цвет, и уже точно знаете, какую хотите — красную, желтую или черную, или белую», — говорит директор выставочной фирмы «Ростов купеческий» Татьяна Ильюкова.
Здесь можно приобрести растения напрямую из питомника. Продавцы расскажут об особенностях сортов, объяснят как правильно ухаживать и где посадить.
«Азалия цветет постоянно, но ей нужны прохладные условия, воду и можно поливать даже ледяной водой. Допустим, из холодильника достать водичку, разморозить и поливать этой водичкой. И будет постоянно цвести, и такая красота будет на окне», — говорит любитель цветов Марина.
В ассортименте как растения для дачи, так и для домашнего разведения.
«Тут рай для женщин, которые любят цветы», — уверяет покупательница Анна Чернявская.
«Дачу летом купили, надо же теперь засадить ее всякими разными овощными и плодовыми деревьями. Абрикос уже купили, сейчас купили малину разных сортов», — говорит садовод-любитель Алексей.
Любители комнатных и уличных растений также найдут здесь инструменты для сада и огорода, удобрения и украшения для ландшафта.
Приятным сюрпризом для посетителей выставки станут угощения с Дальнего Востока. Здесь работает полюбившийся многим павильон «Рыболовы Камчатки». Он уже пользуется особым вниманием у покупателей.
На выбор ростовчан предлагают десятки видов копченой рыбы и морепродуктов. Среди лакомств — белорыбица, кижуч, палтус, нерка и кета и, конечно же, настоящая красная икра. И это лишь малая часть ассортимента. Дончане смогут также попробовать и совершенно эксклюзивный продукт — царицу лососевых — редкую деликатесную чавычу, самую полезную среди своих сородичей рыбу. Первые покупатели уже выстроились в очередь за уловом с Дальнего Востока.
«Ежегодно бываю, потому что доверяю, потому что свежая и потому что верю, что это с Камчатки», — говорит покупательница Галина.
«Вкусная рыба, привозят всего 2 раза в год. Очень, очень редко, хотелось бы почаще. Мне очень нравится клыкач и чавыча», — говорит покупательница Лидия.
Качество и свежесть продуктов достигается благодаря особой технологии приготовления и перевозки. Коптят дальневосточные мастера на натуральных ольховых, вишневых и яблоневых опилках. Доставляют деликатесы на прилавки без использования заморозки.
Продегустировать и приобрести лакомства можно в павильоне «Рыбак Камчатки» на выставке “Феерия цветов”. Она будет работать с 9 утра до 19 часов в КСК «Экспресс» в парке Вити Черевичкина до 9 октября включительно.
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Два раза в году у нас был праздник: «Феерия цветов» в парке Черевичкина. Все аллеи были заполнены цветами и даже случайные прохожие наслаждались ароматами левкоев весной и роз осенью. И буйство красок радовало глаз. Но сейчас цветы разместили в спорткомплексе, где душно и тесно. Хорошего настроения от осенней выставки я не почувствовала. Организаторы потеряли чувства прекрасного и сделали обычный «крытый рынок», а не выставку и украли праздник в парке!!!! Ольга.
Был в последний день выставки, как раз лил хороший дождь и людей было немного. Походил, посмотрел цветы, растения разные и зашёл в само здание. Там было много всего, но внимание привлёк рыбный павильон, где продавались рыба, морепродукты и икра. Решил взять немного икры чавычи и кеты, так как на вид была свежей, хотел ещё попробовать, но не стал, о чём позже сильно пожалел. Цена была немаленькой — 4800р. за кг, поэтому взял по 150гр. эти два вида. Дома, открыв упаковку, и начав намазывать на хлеб заметил, что икринки легко соскальзывают с бутерброда, хотя раньше такого не наблюдалось. При непосредственном пробовании оказалось, что икра с трудом лопается, оставляя после себя оболочку, которая напоминает тонкий целлофан, да и характерного «икорного» запаха не ощущается вообще, причём оба вида икры оказались такого качества (т.е. получается вся икорная продукция там была поддельной). Я дал попробовать приятелю, и он тоже подтвердил мои вкусовые ощущения от этой икры. Жалею, что купил в последний день, иначе эти «гастролёры» понесли бы заслуженное наказание (как физическое, так и материальное). Обращаю внимание всех любителей морских деликатесов, бывающих на подобных ярмарках — всегда пробуйте то, что хотите купить, требуйте документы на продукцию, а если отказывают — смело проходите мимо, т.к. именно на таких мероприятиях много аферистов пытаются заработать на ажиотаже дешевизны и многолюдности.