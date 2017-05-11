В КСК ‘Экспресс’ встретились садоводы и любители камчатской рыбы

Цветы, рассада и саженцы со всего юга России и… свежайшая камчатская рыба. Совместить красивое и вкусное оказалось возможно. Теперь в Ростове садоводы и гурманы могут проводить время вместе.

Осенний Ростов расцвел в начале октября. Ежегодная выставка «Феерия цветов» открылась в КСК «Экспресс» в парке Вити Черевичкина.

«Почему мы выбираем такое время? Октябрь — это розы, вы можете увидеть его цвет, и уже точно знаете, какую хотите — красную, желтую или черную, или белую», — говорит директор выставочной фирмы «Ростов купеческий» Татьяна Ильюкова.

Здесь можно приобрести растения напрямую из питомника. Продавцы расскажут об особенностях сортов, объяснят как правильно ухаживать и где посадить.

«Азалия цветет постоянно, но ей нужны прохладные условия, воду и можно поливать даже ледяной водой. Допустим, из холодильника достать водичку, разморозить и поливать этой водичкой. И будет постоянно цвести, и такая красота будет на окне», — говорит любитель цветов Марина.

В ассортименте как растения для дачи, так и для домашнего разведения.

«Тут рай для женщин, которые любят цветы», — уверяет покупательница Анна Чернявская.

«Дачу летом купили, надо же теперь засадить ее всякими разными овощными и плодовыми деревьями. Абрикос уже купили, сейчас купили малину разных сортов», — говорит садовод-любитель Алексей.

Любители комнатных и уличных растений также найдут здесь инструменты для сада и огорода, удобрения и украшения для ландшафта.

Приятным сюрпризом для посетителей выставки станут угощения с Дальнего Востока. Здесь работает полюбившийся многим павильон «Рыболовы Камчатки». Он уже пользуется особым вниманием у покупателей.

На выбор ростовчан предлагают десятки видов копченой рыбы и морепродуктов. Среди лакомств — белорыбица, кижуч, палтус, нерка и кета и, конечно же, настоящая красная икра. И это лишь малая часть ассортимента. Дончане смогут также попробовать и совершенно эксклюзивный продукт — царицу лососевых — редкую деликатесную чавычу, самую полезную среди своих сородичей рыбу. Первые покупатели уже выстроились в очередь за уловом с Дальнего Востока.

«Ежегодно бываю, потому что доверяю, потому что свежая и потому что верю, что это с Камчатки», — говорит покупательница Галина.

«Вкусная рыба, привозят всего 2 раза в год. Очень, очень редко, хотелось бы почаще. Мне очень нравится клыкач и чавыча», — говорит покупательница Лидия.

Качество и свежесть продуктов достигается благодаря особой технологии приготовления и перевозки. Коптят дальневосточные мастера на натуральных ольховых, вишневых и яблоневых опилках. Доставляют деликатесы на прилавки без использования заморозки.

Продегустировать и приобрести лакомства можно в павильоне «Рыбак Камчатки» на выставке “Феерия цветов”. Она будет работать с 9 утра до 19 часов в КСК «Экспресс» в парке Вити Черевичкина до 9 октября включительно.