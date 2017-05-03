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ОБЩЕСТВО

В Куйбышевском районе открыли знак в память о погибших солдатах Миус-фронта

8:02 Среда, 03.05.2017

В Куйбышевском районе установили дорожный щит, посвященный памяти погибших во время Великой Отечественной войны. Надпись гласит: «Здесь за свободу Донбасса пали на «Миус-фронте» 800 000 советских солдат и офицеров. 1941-1943″.

В донском правительстве пояснили, что знак открыли там, где в августе 1943 года был окончательно сломлен наступательный порыв немецкой армии. Добавим, в скором времени на всей линии укреплений Миус-фронта появятся подобные памятные щиты. Второй информационный знак планируют открыть в канун Дня Победы в Дубовском районе.

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