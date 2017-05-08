В Кумженской роще торжественно открыли памятник Советскому Солдату

8 мая в Кумженской роще состоялась торжественная церемония открытия памятника Советскому солдату. Он символизирует дань уважения освободителям донской столицы от немецко-фашистских захватчиков.

Композиция состоит из фигуры воина, постамента и двух пилон. Размер фигуры — три метра. Общий вес — шесть тонн. Скульптуру изготовили за счет средств Российского военно-исторического общества в Москве.

«Кумженская роща – особое историческое место для каждого ростовчанина. Эта территория стала местом отражения удара, когда в годы Великой Отечественной войны здесь велись кровопролитные бои. Именно здесь покоится прах двух тысяч погибших солдат. Это место поклонения подвигу героев. Взглянув на «Советского солдата», каждый вспомнит своего отца, деда или прадеда», — сказал глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарёв.