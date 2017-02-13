В Левенцовке до конца 2017 года сдадут в эксплуатацию 2 тысячи 225 квартир

В администрации Ростова-на-Дону прошло совещание по вопросу развития жилищного строительства в жилом районе «Левенцовский». Так в ходе совещания прозвучала информация о том, что в период с 2009 по 2016 год на этой территории было введено в эксплуатацию 11 тысяч 58 квартир.

В этом году в Левенцовке также продолжится активное строительство. Власти планируют построить шесть домов на 2 тысячи 225 квартир. Кроме того, уже разработаны планы новых микрорайонов. Например, в VIII микрорайоне будет проживать более шести тысяч человек, в IV и IX — 13 тысяч, а в XI микрорайоне — 3,8 тысяч.

Добавим, сейчас в районе «Левенцовский» действует детская поликлиника, работает четыре детсада, готов школьный комплекс на 1400 мест. А уже в марте 2017 года начнется проектирование детского сада на 140 мест в VI микрорайоне.