В Лозовском охотхозяйстве снят карантин по бешенству
В течение двух месяцев на территории Лозовского охотхозяйства Чертковского района Ростовской области действовал карантин по бешенству. Такие меры были приняты из-за того, что результат исследований патматериала убитой лисицы оказался положительным.
Как сообщает пресс-центр областной станции по борьбе с болезнями животных, в настоящее время в очаге заболевания проведен полный комплекс ветмероприятий. Сейчас запрет на ввоз, вывоз и отстрел снят.
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