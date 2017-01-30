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ОБЩЕСТВО

В Лозовском охотхозяйстве снят карантин по бешенству

13:03 Понедельник, 30.01.2017

В течение двух месяцев на территории Лозовского охотхозяйства Чертковского района Ростовской области действовал карантин по бешенству. Такие меры были приняты из-за того, что результат исследований патматериала убитой лисицы оказался положительным.

Как сообщает пресс-центр областной станции по борьбе с болезнями животных, в настоящее время в очаге заболевания проведен полный комплекс ветмероприятий. Сейчас запрет на ввоз, вывоз и отстрел снят.

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