В Лозовском охотхозяйстве снят карантин по бешенству

В течение двух месяцев на территории Лозовского охотхозяйства Чертковского района Ростовской области действовал карантин по бешенству. Такие меры были приняты из-за того, что результат исследований патматериала убитой лисицы оказался положительным.

Как сообщает пресс-центр областной станции по борьбе с болезнями животных, в настоящее время в очаге заболевания проведен полный комплекс ветмероприятий. Сейчас запрет на ввоз, вывоз и отстрел снят.