В Матвеево-Курганском районе проходит реконструкция битвы на Миус-фронте

Сегодня в Матвеево-Курганском районе разворачивается масштабная военно-историческая реконструкция «Бои на южном направлении — Миус-фронт». Она посвящена 73-й годовщине освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков. Готовится к реконструкции начали за несколько дней.

Матвеево-Курганский район. Здесь, недалеко от хутора Иваново-Ясиновка, полевой лагерь разбили участники военно-исторической реконструкции. Сюда они приехали на несколько дней, чтобы подготовить оборонительные позиции, протянуть колючую проволоку и построить настоящий дзот. Все для того, чтобы воссоздать один из многочисленных боев, которые вели красноармейцы на Миус-фронте.

В этих окопах будут находиться немецкие солдаты, реконструкторам конечно помогли — укрепления врыли трактором. Но в Великую Отечественную войну солдатам обеих сторон приходилось обычными саперными лопатками буквально вгрызаться сквозь известняк и монолит. Красная армия будет наступать вот лесонасаждений — сначала советские бойцы займут эти позиции, потом немцы сбросят их вниз, но итог известен всем — Красная армия прорвет оборону гитлеровцев.

Около 20 исторических клубов со всей страны примут участие в реконструкции событий Великой Отечественной войны. В конце августа 1943 года советская армия преодолела оборонительные укрепления вермахта, которые Гитлер называл неприступными. Все будет максимально приближено к действительности, поясняют реконструкторы. Форма полностью соответствует оригинальному обмундированию. Как с одной, так и с другой стороны. Оружие, снаряжение. Будут даже автомобили тех лет.

«Это место реальных боевых действий. Именно здесь наступала 248-я дивизия и люди со стороны Красной армии. Они будут повторять именно тот подвиг, и даже с тем же оружием, которое было найдено здесь же поисковиками», — подчеркнул организатор Виталий Маковецкий.

На поле постановочного сражения 120 человек. 50 за 248-ю стрелковую дивизию и столько же за 336-ю пехотную дивизию вермахта. Плюс партизаны и полицаи. Соотношение сил примерно такое же, как и в августе 1943-го. Только тогда счет шел на тысячи. И потери были колоссальные.

«Позиции находятся на крутых склонах и впереди ещё река Миус. У немцев все как на ладони — красноармейцы бегут на пулеметный огонь им спрятаться негде, им только вперед и вперед. Замешкался — убили», — поясняет участник военно-исторической реконструкции Сергей Худобин.

Оборонительный рубеж на реке Миус Красная армия пыталась прорвать дважды. Первая попытка была в 1941 — 1942 гг., но лишь на следующий год усилия красноармейцев принесли результаты. Прорыв фронта фактически означал освобождение Ростовской области.

«Пять кровавых дней боев — с 17 по 22 августа — немцы оказывали активное сопротивление, огромное количество наших солдат погибло. До сих пор лежат на Миус-фронте. Но к 30 августа был освобожден город Таганрог — последний захваченный в Ростовской области крупный город», — рассказал руководитель поискового объединения «Миус-фронт» Андрей Кудряков.

На другом конце оборонительного рубежа была взята Саур-могила — самая большая высота на Миус-фронте. Именно там находился штаб 6-й армии вермахта. Разгром означал, что немцы окончательно лишились возможности выйти к кавказской нефти и продолжили свое отступление. Но цена, которую заплатили советские бойцы за этот стратегический успех, была огромна. Убитыми и ранеными Красная армия, предположительно, потеряла на Миусе как минимум 800 тысяч человек, но вполне возможно, что реальные потери были выше в несколько раз. До сих пор поисковые отряды находят в этих местах десятки неизвестных советских солдат.