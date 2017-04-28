В Мексике российский Ми-26Т назвали «матерью всех вертолетов»

На международном аэрокосмическом салоне Famex-2017 ВВС Мексики продемонстрировали вертолет Ми-26Т, производства ПАО «Роствертол». Вертолет был представлен на статической стоянке. В официальном издании выставки “Famex-2017 Daily News” российскую машину назвали «матерью всех вертолетов».

Вертолет типа Ми-26 разработан на Московском вертолетном заводе имени Миля и серийно выпускаются на «Роствертоле». Самый грузоподъемный в мире серийный вертолет Ми-26Т не имеет себе равных. Он способен перевозить внутри фюзеляжа или на внешней подвеске до 20 тонн груза. Вертолеты этого типа активно используются для выполнения самых разных задач: транспортных, эвакуационных, противопожарных.