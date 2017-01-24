В микрорайоне Суворовском в 2017 году появятся новые соцобъекты
9:40 Вторник, 24.01.20173
В микрорайоне Суворовском Ростова-на-Дону в скором времени откроют несколько новых соцобъектов. Так в марте — два детсада в общей сложности на 330 мест, а в конце года — поликлинику на 100 посещений в сутки.
Кроме того, градоначальник донской столицы Виталий Кушнарёв отчитался губернатору о том, что в 2018 году в Суворовском предстоит завершить строительство школы на 1340 мест. Он сообщил также об изменениях в транспортном обслуживании микрорайона. По словам чиновника, работу общественного транспорта оптимизируют, в августе запустят новые рейсы
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
в заголовке «в 2016 году», сейчас уже 2017
Вопрос на засыпку – очистные сооружения в Суворовском когда заработают? Фекальные стоки из микрорайона продолжают поступать в Темерник. К лет Северный микрорайон (в лучшем случае только он) это почувствует.
Уважаемый пользователь 1, благодарим Вас за внимательность. Опечатка исправлена.