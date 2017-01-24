В микрорайоне Суворовском в 2017 году появятся новые соцобъекты

В микрорайоне Суворовском Ростова-на-Дону в скором времени откроют несколько новых соцобъектов. Так в марте — два детсада в общей сложности на 330 мест, а в конце года — поликлинику на 100 посещений в сутки.

Кроме того, градоначальник донской столицы Виталий Кушнарёв отчитался губернатору о том, что в 2018 году в Суворовском предстоит завершить строительство школы на 1340 мест. Он сообщил также об изменениях в транспортном обслуживании микрорайона. По словам чиновника, работу общественного транспорта оптимизируют, в августе запустят новые рейсы