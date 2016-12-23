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ОБЩЕСТВО

В Миллерово хотят увековечить память жертв концлагеря ‘Дулаг-125′

10:32 Среда, 21.12.2016

«Возвращение имени» — акция с таким названием объявлена в Миллерово. Её идейные вдохновители хотят увековечить память земляков, погибших в концлагере фашистов на южной окраине города. По некоторым оценкам, в «Миллеровской яме» или «Дулаге-125», погибло около 30 тысяч человек.

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Максим Тищенко 21.12.2016

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