В Миллерово хотят увековечить память жертв концлагеря ‘Дулаг-125′

«Возвращение имени» — акция с таким названием объявлена в Миллерово. Её идейные вдохновители хотят увековечить память земляков, погибших в концлагере фашистов на южной окраине города. По некоторым оценкам, в «Миллеровской яме» или «Дулаге-125», погибло около 30 тысяч человек.