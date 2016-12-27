В Миллерово на вооружение летчиков поступили новейшие СУ-30СМ

Сегодня в истребительном полку, базирующемся на аэродроме в Миллерово, на боевое дежурство заступили новейшие истребители СУ-30СМ. Теперь им предстоит охранять воздушные рубежи России.

Истребительная авиационная база в Миллерово Ростовской области. В 2015 году здесь началось перевооружение и вместо относительно устаревших моделей МиГ-29 сюда поступили новые истребители СУ-30СМ.

Это уникальная по своим характеристикам машина, которая совмещает в себе качества бомбардировщика, штурмовика и истребителя, способного справляться с рядом боевых задач: уничтожать наземные, надводные и воздушные цели. Но, пожалуй, самая главная характеристика — это дальность полета. Самолет может пролететь до трех тысяч километров без дополнительного топлива.

«Кардинально этот самолет отличается от МиГ-29 тем, что это модернизированная система авиационной техники, которая позволяет выполнять полеты и работать не только по воздуху, но и по земле. При этом решается ряд важнейших задач, которые могут быть выполнены только на этом самолете. Используется новое современное вооружение. Также этот самолет имеет двойной экипаж, то есть подразумевается присутствие штурмана, что также позволяет выполнять широкий круг задач», — рассказал заместитель командира войсковой части Виктор Тарола.

Истребители собирают на Иркутском авиазаводе. На одну модель уходит до 18-ти месяцев. Сегодня СУ-30СМ заступили на боевое дежурство и будут охранять воздушное пространство южных рубежей России. Также добавим, что до 2020 года военные намерены получить около 200 таких моделей.