В Миллеровском районе обнаружили поле, зараженное горчаком
Вредоносный сорняк горчак ползучий обнаружен в Миллеровском районе. Об этом сообщают в пресс-службе регионального Россельхознадзора. Зараженным оказалось одно из полей местного предпринимателя. Ранее карантинную траву уже находили в Сальском районе.
Как поясняют специалисты, полностью уничтожить сорняк можно только с помощью комплексных мер — химических и агротехнических. Горчак ползучий наиболее злостный и трудноискоренимый сорняк. Также он ядовит для многих животных.
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