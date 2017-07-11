В Миллеровском районе обнаружили поле, зараженное горчаком

Вредоносный сорняк горчак ползучий обнаружен в Миллеровском районе. Об этом сообщают в пресс-службе регионального Россельхознадзора. Зараженным оказалось одно из полей местного предпринимателя. Ранее карантинную траву уже находили в Сальском районе.

Как поясняют специалисты, полностью уничтожить сорняк можно только с помощью комплексных мер — химических и агротехнических. Горчак ползучий наиболее злостный и трудноискоренимый сорняк. Также он ядовит для многих животных.