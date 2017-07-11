Лента новостей

ОБЩЕСТВО

В Миллеровском районе обнаружили поле, зараженное горчаком

12:19 Вторник, 11.07.2017

Вредоносный сорняк горчак ползучий обнаружен в Миллеровском районе. Об этом сообщают в пресс-службе регионального Россельхознадзора. Зараженным оказалось одно из полей местного предпринимателя. Ранее карантинную траву уже находили в Сальском районе.

Как поясняют специалисты, полностью уничтожить сорняк можно только с помощью комплексных мер — химических и агротехнических. Горчак ползучий наиболее злостный и трудноискоренимый сорняк. Также он ядовит для многих животных.

Еще темы рубрики

11 июля 2017
Реконструкцию Приморского парка Таганрога планируют начать в сентябре
11 июля 2017
В Ростовской области намерены выйти на советские объёмы производства рыбы
11 июля 2017
Концентрация азота в реке Дон превысила норму в 36 раз
11 июля 2017
В Миллеровском районе обнаружили поле, зараженное горчаком

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.